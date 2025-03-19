Израильские танки появились в центральной части сектора Газа

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Танки армии обороны Израиля в среду вошли в коридор "Нецарим", разделяющий сектор Газа на северную и южную части. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники.

В то же время, по словам собеседников издания, широкомасштабное вторжение еще не началось.

Подтверждение о появлении израильских танков The Jerusalem Post получила после того, как ранее о танках в коридоре "Нецарим" сообщили палестинцы.