Соцсеть X привлекла почти $1 млрд исходя из оценки стоимости в $32 млрд

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Социальная сеть X (ранее известная как Twitter), принадлежащая миллиардеру Илону Маску, получила от инвесторов почти $1 млрд за счет продажи новых акций, в рамках которой стоимость компании была оценена в $32 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Маск купил соцсеть в 2022 году за $44 млрд, оплатив значительную часть суммы заемными средствами.

Как говорят источники, сам Маск также поучаствовал в новом раунде наряду с инвестфирмой Darsana Capital Partners. X планирует использовать часть привлеченных средств на погашение задолженности.

Представители X и Darsana не ответили на просьбу о комментарии.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года инвестиционная компания Fidelity Investments, также участвовавшая в покупке Twitter в 2022 году, списала стоимость своих инвестиций в компанию примерно на 70%.

Маск возглавляет список самых богатых людей мира. Бизнесмену, помимо Tesla, принадлежат космический стартап SpaceX и стартап в сфере искусственного интеллекта xAI.