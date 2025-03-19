Москва выразила протест послу Молдавии из-за блокирования территории посольства РФ в Кишиневе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - МИД России выразил решительный протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием в Кишиневе территории здания российского посольства, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ на своем сайте.

Согласно сообщению, "19 марта представителями молдавских силовых структур со ссылкой на якобы полученные ими сообщения о минировании Посольства Российской Федерации в Республике Молдова в течение нескольких часов была полностью заблокирована территория российского загранучреждения".

"При этом молдавской стороной было допущено вопиющее нарушение своих международных обязательств в части соблюдения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, по которой "государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства", - отмечает российский МИД.

Молдавские правоохранительные органы, сообщает министерство, воспрепятствовали въезду посла России в Молдавии на территорию диппредставительства, а находившиеся внутри посольского комплекса сотрудники и члены их семей, включая женщин и детей, были лишены возможности выхода в город. "Весьма показательно при этом, что официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании само Посольство от властей не получало", - говорится в сообщении.

"В связи с указанным инцидентом Послу Молдавии в Москве Л.Дарию со стороны МИД России был незамедлительно заявлен решительный протест и адресовано требование о скорейшем снятии провокационной блокады российской дипмиссии в Кишиневе. Через некоторое время ситуация была урегулирована, и оцепление вокруг Посольства снято. В Москве рассчитывают, что молдавская сторона впредь будет неукоснительно соблюдать положения Венской конвенции 1961 года", - отмечает российский МИД.