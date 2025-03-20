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Министр энергетики США заявил, что передача АЭС Украины под управление США сейчас не обсуждается

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Крис Райт заявил, что не обсуждал с президентом Дональдом Трампом вопрос о передаче украинских АЭС под управление США.

"Сейчас это не обсуждается", - заявил Райт журналистам в Белом доме на соответствующий вопрос.

"Повестка дня Соединенных Штатов и этого президента - больше энергии. Больше энергии, в идеале производимой в США, но больше энергии для улучшения жизни и снижения цен", - отметил Райт.

Тем временем в интервью телеканалу Fox News глава Минэнерго заявил, что США способны взять АЭС Украины под свое управление.

"Мы можем это сделать", - заявил он.

"У нас в Соединенных Штатах огромный технический опыт для управления этими станциями. Я не думаю, что для этого нужны специалисты на местах", - отметил Райт.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио сообщили, что в ходе телефонного разговора Трамп обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским "электроснабжение Украины и атомные электростанции" и "сказал, что Соединенные Штаты могли бы быть очень полезны в управлении этими станциями благодаря своему опыту в области электроэнергетики и коммунальных услуг".

"Американская собственность на эти электростанции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", - говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

Минэнерго США Марко Рубио
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