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Талибы освободили из плена гражданина США

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) освободило гражданина США, находившегося в тюрьме движения, сообщил бывший спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Нам удалось добиться освобождения американского гражданина Джорджа Глезманна после двух лет заключения в Кабуле. Правительство "Талибана" согласилось освободить его в качестве жеста доброй воли американскому народу. Джордж направляется домой к своей семье", - написал Халилзад в соцсети.

По его словам, президент США Дональд Трамп сделал освобождение и возвращение на родину американцев, удерживаемых за границей, своим главным приоритетом.

В свою очередь директор по связям с общественностью МИД талибов Хафиз Зия Ахмад сообщил в соцсетях, что в четверг в Кабуле состоялась встреча министра иностранных дел талибов Амир Хана Муттаки со спецпредставителем президента США по делам задержанных Адамом Бойлером и Халилзадом.

По словам Ахмада, на этой встрече обсуждались отношения между Афганистаном и Соединенными Штатами. Стороны заявили о готовности развивать позитивные экономические отношения.

"Специальный представитель президента США по делам заключенных охарактеризовал прогресс в вопросе заключенных между Афганистаном и Соединенными Штатами как хороший шаг на пути к укреплению доверия. Он высоко оценил меры, принимаемые для борьбы с наркотиками и укрепления безопасности в Афганистане", - говорится в сообщении.

Бойлер подчеркнул необходимость продолжения диалога между двумя сторонами и назвал важным укрепление отношений посредством диалога.

"Он сказал, что между двумя странами существуют исторические отношения, в которых на некоторых этапах возникали проблемы, но сейчас важно смотреть в будущее", - сообщает Ахмад.

Афганистан Талибан США
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