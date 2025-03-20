Военное руководство стран Запада обсудит в четверг планы поддержки Украины

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Руководители оборонных ведомств так называемой коалиции желающих на встрече в четверг будут вести переговоры о планах военной поддержки Украины, заявил в четверг премьер-министр Британии Кир Стармер.

Акцент будет на обеспечении безопасности в воздухе, на море, на границах и на безопасности Украины, приводят британские СМИ его слова.

Стармер уточнил, что разговор пойдет о "военном планировании, армейских операциях" для поддержки Украины. Он отметил, что неясно, удастся ли добиться соглашения по урегулированию на Украине, но, если его не будет, то другие страны должны быть готовы к незамедлительным действиям.

Ранее представитель офиса премьера заявлял, что во встрече в четверг будут участвовать представители более 25 стран. На повестке дня будет не только возможное развертывание миротворцев, но и вопрос того, как помочь странам, которые выделят для данной миссии своих военнослужащих и оборудование, избежать снижения их обороноспособности.

The Times ранее сообщала о готовности Стармера разместить британских военных в качестве миротворцев на Украине на неограниченный срок. По данным издания, около шести стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы направить на Украину до 30 тыс. военнослужащих.

До этого газета The Wall Street Journal информировала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США. Лидеры других европейских стран отнеслись к данной идее сдержанно.