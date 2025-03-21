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Саммит ЕС подтвердил приоритетность усилий в энергетике для усиления конкурентоспособности

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Евросовет поставил задачу снижения цен на энергию для усиления конкурентоспособности Евросоюза и в связи с этим приветствовал план Еврокомиссии по доступной энергии.

"Европейский совет (...) призывает к срочному наращиванию всех усилий на уровне ЕС и государств-членов, чтобы лучше защитить граждан и предприятия ЕС от высоких цен на энергию, обеспечить поставки доступной и чистой энергии и построить настоящий Энергетический союз до 2030 года", - говорится в заключениях, принятых в четверг на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Энергетика включена отдельным параграфом в раздел о конкурентоспособности Европейского союза итогового документа Евросовета.

Такая задача поставлена европейскими лидерами, исходя из "приверженности достижению двойной цели европейского энергетического суверенитета и климатической нейтральности к 2050 году, а также для того, чтобы союз оставался конкурентоспособным на мировом уровне".

Это, согласно документу, "потребует амбициозной электрификации с использованием всех решений с нулевым и низким уровнем выбросов углерода, а также инвестиций в сети, хранение и интерконнекторы на национальном и европейском уровнях".

В заключениях содержится призыв "к трансграничному и общесоюзному долгосрочному инвестиционному планированию с целью полной интеграции и взаимосвязи энергетического рынка ЕС, способствуя энергетической безопасности союза, а также защите и устойчивости инфраструктуры".

В этом контексте, сказано в документе, Евросовет приветствует представление плана действий Еврокомиссии по доступной энергии, в котором излагаются "как структурные, так и краткосрочные меры, в частности, для наиболее пострадавших граждан и предприятий при сохранении целостности единого рынка".

Европейский совет "настоятельно призывает (Европейскую - ИФ) комиссию, Совет ЕС, государства-члены и все другие соответствующие заинтересованные стороны начать реализацию этих действий в 2025 году".

Евросовет также указал на необходимость "усилий по обеспечению дополнительных поставок энергии в Европу, в частности, для гарантий безопасности снабжения всех государств-членов".

Евросоюз саммит Евросовет энергетика конкурентоспособность
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