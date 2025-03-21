Великобритания обсуждает отправку истребителей Typhoon на Украину

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Отправка британских истребителей Typhoon на Украину для обеспечения воздушного прикрытия обсуждалась в четверг на встрече в постоянном объединенном штабе (PJHQ), сообщает The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявил изданию высокопоставленный источник в Королевских ВВС, на встрече обсуждалось британское воздушное прикрытие, поскольку в случае, если британские солдаты отправятся на Украину, "возникнет необходимость в прикрытии с воздуха".

"Мы бы никогда не отправили британские войска на землю, не обеспечив им прикрытия с воздуха", - сказал он.

По его словам, королевские ВВС могут предоставить либо истребители Typhoon, либо F35, поскольку они обеспечивают "превосходное воздушное патрулирование".

The Times ранее писала о готовности премьер-министра Великобритании Кира Стармера разместить британских военных в качестве миротворцев на Украине на неограниченный срок.