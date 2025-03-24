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Британские военные назвали миротворческие планы Стармера по Украине политическим театром

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера по формированию миротворческого контингента на Украине после заключения мирного соглашения британские военные назвали "политическим театром", пишет The Telegraph.

"В воскресенье высокопоставленные военные источники опровергли эти планы, сообщив The Telegraph, что Стармер "забегает вперед", - говорится в публикации.

Один высокопоставленный армейский источник заявил: "Нет четких военных целей или предпосылок военно-стратегического планирования. Это все политический театр".

Он отметил, что Стармер "забегал вперед, рассказывая о наземных войсках, прежде чем понял, о чем говорит". Поэтому сейчас речь больше идет об использовании самолетов и кораблей, поскольку это проще, и они не нуждаются в базировании на украинской территории.

"Это политика, - сказал другой военный источник. - В этом нет военного смысла"

Он добавил, что "ни россияне, ни американцы не поддерживают коалицию, возглавляемую Великобританией", и предупредил, что переговоры коалиции осложняются тем фактом, что никто не знает, в чем заключается миссия, какова ее легитимность, каковы правила ведения боевых действий, как она управляется, снабжается и размещается, как долго она должна существовать и почему.

Ранее в марте Стармер предложил миротворческую инициативу, настаивая на том, что несколько стран готовы обеспечить выполнение любого мирного соглашения. Но конкретные детали того, какие войска и оборудование могут быть задействованы, не проводились.

Великобритания Украина Кир Стармер
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