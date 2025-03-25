Селевые потоки сошли в нескольких районах Киргизии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Из-за проливных дождей в Киргизии сошли сели, затоплено несколько населенных пунктов, сообщила во вторник пресс-служба МЧС страны.

По данным ведомства, селевые потоки сошли в Нарынской области из-за таяния снега. Спасателям удалось оперативно перекрыть русло реки, в настоящее время ведутся работы по отводу сточных вод в южной части села Талды-Суу. Кроме того, в Ат-Башинском районе проведены профилактические работы на отдельных участках автодороги Ат-Баши - Озгоруш, где есть угроза затопления.

В Ак-Суйском районе в селе Советском сошел селевой поток. Паводковые воды вышли из берегов канала, по информации МЧС, также затоплен пункт пропуска на киргизско-казахской границе. В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий схода селей.

По оперативной информации, в Джалал-Абадской области из-за обильных осадков затоплены частные дворы и дороги в селах Жаны-Базар, Айгыр-Жал, Курулуш.

В Жайылском районе Чуйской области из-за проливных дождей и потепления началось интенсивное таяние снега, в результате чего пострадало село Кайсар Суусамырского сельского округа. Также поступило сообщение о подтоплении домов в селе Арпа-Текир Ибраимовского сельского округа Чуйской области.