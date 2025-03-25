Соруководитель Samsung Чон Хи Хан скончался в возрасте 63 лет

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Один из главных исполнительных директоров южнокорейской Samsung Electronics Чон Хи Хан скончался в возрасте 63 лет, передает Associated Press со ссылкой на заявление компании.

Чон Хи Хан умер в больнице после лечения от инфаркта. Он курировал сегмент потребительской электроники и мобильных устройств.

Его карьера в Samsung началась в 1988 году и в основном была связана с бизнесом на рынке телевизоров. Должность соруководителя компании он получил в 2022 году.

Другой со-CEO Джун Ён Хён, отвечающий за полупроводниковый бизнес, теперь станет единоличным главой Samsung.

Акции компании подешевели на 0,8% по итогам торгов в Сеуле во вторник.