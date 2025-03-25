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Продажи автомобилей в ЕС в феврале сократились на 3,4%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе в феврале снизились на 3,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило 853,67 тыс. по сравнению с 883,838 тыс. в феврале прошлого года.

Продажи в Германии уменьшились на 6,4%, в Италии - на 6,2%, во Франции - на 0,7%, в Испании - выросли на 11%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце уменьшилось на 3,1% - до 963,54 тыс. В том числе в Великобритании продажи сократились на 1%.

Реализация электромобилей в Евросоюзе в феврале выросла на 23,7%, составив 131,275 тыс.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС в феврале повысились на 4,9%, Stellantis - упали на 16,4%, Renault - выросли на 11,3%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG зафиксировал повышение продаж машин на 5,7%, а его основной конкурент Mercedes-Benz - снижение на 6,1%.

Реализация автомобилей японской Toyota Group уменьшилась на 5,5%, южнокорейской Hyundai Group - на 9,4%.

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. продал в Евросоюзе 11,743 тыс. машин, что на 47,1% меньше, чем в феврале прошлого года.

В январе-феврале продажи автомобилей в ЕС сократились на 3% до 1,686 млн единиц. Доля электромобилей в общем объеме продаж составила 15,2% по сравнению с 11,5% годом ранее.

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