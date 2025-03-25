На Балтике для охраны польского терминала СПГ построят базу пограничных кораблей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - На Балтийском море рядом с польским терминалом СПГ в порту Свиноуйсьце будет построена база пограничных кораблей, это повысит безопасность терминала, сообщила пресс-служба пограничной стражи Польши.

"Главнокомандующий пограничной стражей генерал-майор Роберт Баган и президент GAZ-SYSTEM (оператор системы транспортировки природного газа в Польше - ИФ) Славомир Хинк подписали приложение к соглашению о строительстве базы для кораблей пограничной охраны", - говорится в сообщении.

"Присутствие сотрудников пограничной охраны повысит безопасность терминала СПГ в Свиноуйсьце", - подчеркнули в польской погранслужбе.

Терминал СПГ в порту Свиноуйсьце заработал в июне 2016 года. Мощность терминала составляет 5 млрд куб. м, с возможностью увеличения до 7,5 млрд куб. м.