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США протестировали систему ПРО "Иджис" по перехвату гиперзвуковой ракеты

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты протестировали работу системы противоракетной обороны Aegis морского базирования по перехвату гиперзвуковых ракет, сообщило Агентство ПРО.

Работы проводились в районе американского Тихоокеанского ракетного полигона вблизи острова Кауаи 25 марта. В рамках теста имитировался перехват ракеты средней дальности действия с маневрирующим гиперзвуковым блоком, которая была запущена с военно-транспортного самолета C-17.

Система Aegis эсминца USS Pinckney показала способность отслеживания цели для ее перехвата с помощью ракеты Standard Missile 6 (SM-6), говорится в сообщении. Реальный перехват не проводился.

"Наша способность поражать маневрирующие гиперзвуковые ракеты имеет решающее значение, если мы хотим защитить нашу родину и наши вооруженные силы от растущей опасной угрозы, - заявил глава Агентства ПРО генерал-лейтенант Хит Коллинз. - Система вооружения "Иджис" будет играть важнейшую роль в интегрированной системе противовоздушной и противоракетной обороны нового поколения, и сегодняшнее испытание продемонстрировало ключевые достижения".

США Aegis Иджис
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