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В Брестской области Белоруссии проводят учение ракетчиков с боевой стрельбой

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Тактическое учение белорусских ракетчиков с боевой стрельбой проводят на полигоне в граничащей с Польшей и Украиной Брестской области Белоруссии, сообщило белорусское Министерство обороны.

"На 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО ("Доманово" в Брестской области - ИФ) с военнослужащими 147-го зенитного ракетного полка проходит батарейное тактическое учение с боевой стрельбой", - сказано в пресс-релизе.

Расчеты поражают цели из вооружения зенитного ракетного комплекса "Оса".

ПВО Польша Белоруссия Украина Брестская область Минобороны
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