Командующий ВВС Австралии пообещал наращивать использование беспилотников

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Австралийская армия будет увеличивать долю беспилотных систем, чтобы обеспечить безопасность страны, заявил на Международном авиашоу "Авалон" командующий ВВС Австралии Стивен Чэппелл. Об этом пишут западные СМИ.

"Речь идет не о том, чтобы заменить пилотируемые аппараты, а о том, чтобы позволить нам действовать масштабнее и стабильнее, увеличить огневое воздействие и живучесть, особенно для экипажей и для нашего военного персонала", - сказал он.

Он напомнил, что ВВС Австралии вместе Boeing разработали автономный боевой самолет Ghost Bat. В 2025 году пройдут его испытания, по результатам которых командование представит правительству соответствующие рекомендации.

В Организации оборонной науки и техники Австралии объяснили, что военным приходится защищать протяженную береговую линию, а также морское пространство, поэтому приходится искать "ассиметричные" методы выполнения таких задач. В Организации отметили, что, в частности, в этом могут помочь автономные системы и технологии искусственного интеллекта, а также гиперзвуковые ракеты. Там добавили, что гиперзвуковые ракеты, получение которых Канберра сделала своим приоритетом, позволят держать противников дальше от берегов Австралии, и это позволит командованию выиграть больше времени для принятия иных мер.

24 марта Австралия получила от США первые две реактивные системы залпового огня HIMARS из заказанных 42 единиц. По данным австралийского Минобороны, HIMARS могут наносить удары по целям на расстоянии до 500 км; из них можно вести огонь управляемыми реактивными снарядами калибра 227 мм (GMLRS) и баллистическими ракетами малой дальности (PrSM).