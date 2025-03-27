Президент США рассказал об успехах в сфере энергетики

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Администрации США удается добиться снижении цен на энергоносители внутри страны, заявил американский президент Дональд Трамп.

"В том, что касается энергетики, мы добиваемся потрясающих результатов (...). Цены снижаются", - сказал он журналистам в Белом доме.

По его словам, властям удалось нарастить поставки энергоносителей. Наконец, Трамп подчеркнул, что рассчитывает на активное использование в США такого энергоносителя, как уголь.

"Я называю его прекрасным, чистым углем", - сказал президент США. Он пояснил, что считает возможным благодаря современным технологиям использовать уголь без серьезного ущерба окружающей среде.