Министр иностранных дел Вьетнама посетит Россию в начале апреля

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон посетит Россию 1-4 апреля, планируются его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В ходе переговоров с министром иностранных дел нашей страны планируется провести обмени мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком, высшем уровнях", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что на переговорах также "предполагается рассмотреть основные международные и региональные проблемы".

По словам Захаровой, у главы МИД РФ "в предстоящее время будет большое количество контактов".

"Какие-то сегодня проанонсируем, о каких-то скажем в ближайшее время, потому что они находятся сейчас в стадии согласования", - добавила официальный представитель МИД РФ.