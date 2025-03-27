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Индекс незавершенных сделок на рынке жилья США в феврале вырос впервые за 3 месяца

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в феврале вырос на 2% относительно предыдущего месяца - до 72 пунктов, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR).

Индекс является опережающим индикатором активности на рынке недвижимости. Незавершенные продажи - это те, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее завершение уходит от 4 до 6 недель.

Подъем был зафиксирован впервые за три месяца и стал максимальным с сентября прошлого года. В январе показатель находился на отметке 70,6 пункта - минимальном уровне за время ведения расчетов с 2001 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение в прошлом месяце на 1,5%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали подъем на 1%.

По сравнению с февралем прошлого года значение индекса упало на 3,6%.

"Несмотря на умеренный месячный прирост, число контрактов остается значительно ниже обычных исторических уровней", - отмечает главный экономист NAR Лоуренс Юн. - Значительное снижение ставок по ипотеке помогло бы как спросу, так и предложению. Учитывая недавний прогноз Федеральной резервной системы о более медленном экономическом росте, мы ожидаем, что ставки по ипотеке немного снизятся".

Однако он предупредил, что не стоит ожидать значительного падения стоимости ипотечного кредитования. "Уж точно не до диапазона 4-5%, который наблюдался во время первого срока президентства Дональда Трампа", - сказал Юн, слова которого приводятся в сообщении.

США
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