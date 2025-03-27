Суд взыскал с Минфина РФ в пользу экс-главы Нацбанка Абхазии более 1,6 млн руб. компенсации за уголовное преследование по делу о хищении у актера Этуша

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Следствие не нашло состава преступления в действиях бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджии и прекратило его уголовное дело о хищении денег у российского актера Владимира Этуша, сообщил в четверг "Интерфаксу" адвокат предпринимателя Виталий Лактюшин.

"Даур Андреевич был незаконно обвинен в мошенничестве. Обращу внимание, что, когда человек не отдает долг по расписке, срок возврата по которой не наступил - это явно не уголовно-правовые отношения. С Дауром Андреевичем произошло исключение. К счастью, справедливость наконец восторжествовала, но на это ушел не один год", - сказал адвокат.

Барганджия обратился в суд с иском о компенсации имущественного вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.

"Суд постановил удовлетворить требование истца в полном объеме. Взыскать с министерства финансов за счет казны РФ в пользу Барганджии Даура Андреевича в качестве возмещения имущественного вреда 1 млн 634 тысячи 64 рубля", - говорится в постановлении Никулинского районного суда Москвы, имеющемся в распоряжении агентства.

Также суд обязал ряд СМИ устранить недостоверные сведения об уголовном преследовании экс-президента Нацбанка Абхазии, опубликовав информацию о прекращении его уголовного дела.

"С 2022 года по 2025 год мы боролись за очевидные вещи, дойдя до Верховного суда России, и в итоге получили единственно законное решение, обязывающие СМИ сделать сообщение о реабилитации Барганджия", - отметил Лактюшин.

Уголовное дело в отношении Барганджии было возбуждено в октябре 2017 года Главным следственным управление СК РФ по Москве. Как считало следствие, в 2013 году экс-президент Нацбанка Абхазии предложил Этушу открыть счет в швейцарском банке на очень выгодных условиях, после чего 95-летний актер перевел ему 28 млн рублей. В октябре 2017 года Этуш попросил вернуть ему деньги, однако предприниматель якобы отказал ему, после чего артист обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе следствия к материалам дела были приобщены расписки актера и его супруги о получении в качестве возврата денежных средств по договору займа с Барганджией на общую сумму более 47 млн рублей.

"Таким образом, в ходе предварительного следствия не удалось получить исчерпывающих доказательств, свидетельствующих о заведомом намерении Барганджии не исполнять условия заключенного с потерпевшим договора займа", - отмечено в постановлении о прекращении дела.

Уголовное дело было прекращено в августе 2019 года по реабилитирующим основаниям. Тверским межрайонным прокурором Москвы Барганджии были принесены официальные извинения.