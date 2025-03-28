Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Атлантике

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в Атлантическом океане в экваториальной части Срединно-Атлантического хребта, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 03:34 по Москве в пятницу землетрясения находился в 958 км северо-восточнее бразильского города Натал.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,1. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.