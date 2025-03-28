Поиск

В Мьянме зафиксированы два мощных землетрясения

В Мьянме зафиксированы два мощных землетрясения
Последствия землетрясения в соседнем Таиланде
Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Мьянме в 09:21 по московскому времнеи зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,1 , сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала службы, эпицентр землетрясения находился в 31 км северо-западнее города Мандалай.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Кроме того, в 09:32 по Москве зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Его эпицентр находился в 19 км южнее города Сагайн.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясений в 7,7 и 6,4 соответственно. По данным американских сейсмологов, очаги землетрясений находились на глубине 10 км.

Позднее стало известно, что подземные толчки ощущались также в Таиланде.

РАН США Мандалай Мьянма
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Бангкоке 43 человека оказались под завалами здания в результате землетрясения

Nippon Steel может вложить $7 млрд в мощности US Steel в случае одобрения сделки в США

Nippon Steel может вложить $7 млрд в мощности US Steel в случае одобрения сделки в США

Военные Судана заявили о полном контроле над столицей страны

Что случилось этой ночью: пятница, 28 марта

Генпрокурор США после скандала с мессенджером Signal заявила о безопасности его использования

Генпрокурор США после скандала с мессенджером Signal заявила о безопасности его использования

Землетрясение силой до пяти баллов произошло на юге Казахстана

США представили ХАМАС новое предложение о прекращении огня в Газе

США представили ХАМАС новое предложение о прекращении огня в Газе

Король Великобритании Карл III был госпитализирован на фоне продолжающегося лечения рака

Король Великобритании Карл III был госпитализирован на фоне продолжающегося лечения рака

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Белый дом отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН

Белый дом отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6090 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2232 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });