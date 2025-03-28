В Мьянме зафиксированы два мощных землетрясения

Последствия землетрясения в соседнем Таиланде Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Мьянме в 09:21 по московскому времнеи зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,1 , сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала службы, эпицентр землетрясения находился в 31 км северо-западнее города Мандалай.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Кроме того, в 09:32 по Москве зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Его эпицентр находился в 19 км южнее города Сагайн.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясений в 7,7 и 6,4 соответственно. По данным американских сейсмологов, очаги землетрясений находились на глубине 10 км.

Позднее стало известно, что подземные толчки ощущались также в Таиланде.