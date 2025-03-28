Крупнейшие банки Китая увеличили чистую прибыль в 2024 году

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки Китая увеличили чистую прибыль в 2024 в году, в том числе Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) повысил ее на 0,5%, Agricultural Bank of China - на 4,7%, а China Construction Bank - на 0,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщается в отчетности банков.

Чистая прибыль ICBC в 2024 году составила 365,9 млрд юаней ($50,4 млрд) против 364 млрд июней, полученных в 2023 году.

Чистый процентный доход банка снизился до 637,4 млрд юаней c 655 млрд юаней годом ранее, а чистая процентная маржа (NIM) - до 1,42% с 1,61% в 2023 году. Доля проблемных кредитов в общем объеме кредитного портфеля (NPL) на конец 2024 года составляла 1,34% против 1,36% годом ранее.

Agricultural Bank of China получил чистую прибыль в размере 282,1 млрд юаней по сравнению с прибылью в размере 269,4 млрд юаней, зафиксированной в 2023 году.

Чистый процентный доход банка увеличился до 580,7 млрд юаней с 571,8 млрд юаней, NIM снизилась до 1,42% с 1,6%, а NPL - до 1,3% с 1,33% годом ранее.

China Construction Bank увеличил чистую прибыль до 335,6 млрд юаней с 332,7 млрд юаней годом ранее.

Чистый процентный доход банка снизился до 598,9 млрд юаней с 745,6 млрд юаней, NIM - до 1,51% с 1,70%, а NPL - до 1,34% с 1,37% в 2023 году.

Ранее о росте чистой прибыли по итогам прошлого года сообщили другие крупные банки Китая - Bank of Communications (+0,9%) и Bank of China (+2,6%).

Акции ICBC выросли в цене на 0,2% по итогам торгов в Шанхае в пятницу. Бумаги Agricultural Bank of China подешевели на 1%, China Construction Bank - на 1,3%