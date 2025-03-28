Поиск

Крупнейшие банки Китая увеличили чистую прибыль в 2024 году

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки Китая увеличили чистую прибыль в 2024 в году, в том числе Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) повысил ее на 0,5%, Agricultural Bank of China - на 4,7%, а China Construction Bank - на 0,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщается в отчетности банков.

Чистая прибыль ICBC в 2024 году составила 365,9 млрд юаней ($50,4 млрд) против 364 млрд июней, полученных в 2023 году.

Чистый процентный доход банка снизился до 637,4 млрд юаней c 655 млрд юаней годом ранее, а чистая процентная маржа (NIM) - до 1,42% с 1,61% в 2023 году. Доля проблемных кредитов в общем объеме кредитного портфеля (NPL) на конец 2024 года составляла 1,34% против 1,36% годом ранее.

Agricultural Bank of China получил чистую прибыль в размере 282,1 млрд юаней по сравнению с прибылью в размере 269,4 млрд юаней, зафиксированной в 2023 году.

Чистый процентный доход банка увеличился до 580,7 млрд юаней с 571,8 млрд юаней, NIM снизилась до 1,42% с 1,6%, а NPL - до 1,3% с 1,33% годом ранее.

China Construction Bank увеличил чистую прибыль до 335,6 млрд юаней с 332,7 млрд юаней годом ранее.

Чистый процентный доход банка снизился до 598,9 млрд юаней с 745,6 млрд юаней, NIM - до 1,51% с 1,70%, а NPL - до 1,34% с 1,37% в 2023 году.

Ранее о росте чистой прибыли по итогам прошлого года сообщили другие крупные банки Китая - Bank of Communications (+0,9%) и Bank of China (+2,6%).

Акции ICBC выросли в цене на 0,2% по итогам торгов в Шанхае в пятницу. Бумаги Agricultural Bank of China подешевели на 1%, China Construction Bank - на 1,3%

Китай ICBC Agricultural Bank of China China Construction Bank
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Карасин считает, что Европа помешает переговорам по Украине

Карасин после переговоров с США видит возможность для прорыва в урегулировании по Украине

Карасин после переговоров с США видит возможность для прорыва в урегулировании по Украине

Основатель производителя грузовиков Nikola сообщил, что Трамп его помиловал

У туроператоров нет информации об организованных российских туристах в Мьянме

У туроператоров нет информации об организованных российских туристах в Мьянме

Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

В Бангкоке 43 человека оказались под завалами здания в результате землетрясения

Nippon Steel может вложить $7 млрд в мощности US Steel в случае одобрения сделки в США

Nippon Steel может вложить $7 млрд в мощности US Steel в случае одобрения сделки в США

Военные Судана заявили о полном контроле над столицей страны

В Мьянме зафиксированы два мощных землетрясения

В Мьянме зафиксированы два мощных землетрясения

Что случилось этой ночью: пятница, 28 марта

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6093 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2232 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });