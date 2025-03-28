Поиск

В Южной Корее удалось взять под контроль лесные пожары

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Пожарные службы Южной Кореи смогли остановить бесконтрольное распространение лесных пожаров, бушевавших на юго-востоке страны, сообщает в пятницу агентство Yonhap.

В операции были задействованы около 5580 сотрудников, 86 вертолетов и 569 пожарных машин.

Ожидается, что тушение пожаров займет еще пять-шесть дней.

Жертвами пожаров стало не менее 28 человек, еще 37 пострадали. До 38 тыс. жителей были вынуждены эвакуироваться. Лесные пожары уничтожили около 48 тыс. гектаров леса.

Исполняющий обязанности президента страны Хан Док Су назвал нынешние пожары самыми страшными в истории страны.

Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд оправдал Дани Алвеса

Доля китайских электрокаров в объеме продаж в Европе упала до минимума за 2 года

Карасин считает, что Европа помешает переговорам по Украине

Карасин после переговоров с США видит возможность для прорыва в урегулировании по Украине

Карасин после переговоров с США видит возможность для прорыва в урегулировании по Украине

Основатель производителя грузовиков Nikola сообщил, что Трамп его помиловал

У туроператоров нет информации об организованных российских туристах в Мьянме

У туроператоров нет информации об организованных российских туристах в Мьянме

Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

В Бангкоке 43 человека оказались под завалами здания в результате землетрясения

Nippon Steel может вложить $7 млрд в мощности US Steel в случае одобрения сделки в США

Nippon Steel может вложить $7 млрд в мощности US Steel в случае одобрения сделки в США

Военные Судана заявили о полном контроле над столицей страны

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6093 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2232 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });