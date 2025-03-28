В Южной Корее удалось взять под контроль лесные пожары

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Пожарные службы Южной Кореи смогли остановить бесконтрольное распространение лесных пожаров, бушевавших на юго-востоке страны, сообщает в пятницу агентство Yonhap.

В операции были задействованы около 5580 сотрудников, 86 вертолетов и 569 пожарных машин.

Ожидается, что тушение пожаров займет еще пять-шесть дней.

Жертвами пожаров стало не менее 28 человек, еще 37 пострадали. До 38 тыс. жителей были вынуждены эвакуироваться. Лесные пожары уничтожили около 48 тыс. гектаров леса.

Исполняющий обязанности президента страны Хан Док Су назвал нынешние пожары самыми страшными в истории страны.