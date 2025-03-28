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В Казахстане решили возродить сады яблонь сорта "апорт"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ученые Национального аграрного научно-образовательного центра (НАНОЦ) Казахстана в 2025 году приступят к реализации проекта по возрождению садов яблонь сорта "апорт", сообщил Минсельхоз Казахстана.

"В текущем году начнется закладка новых садов "апорта" в Алма-Атинской области. Проект, рассчитанный на 2025-2028 годы, предусматривает выращивание 25 тысяч саженцев и создание яблоневых садов на площади 110 гектаров. Финансирование уже выделено, и сотрудники ТОО "КазНИИ плодоовощеводства" приступили к реализации "дорожной карты", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфаксу" в пресс-службе НАНОЦ, государственный фонд "Астана-20" выделяет на проект 162,8 млн тенге ($327 тысяч). Работы будет вести Казахский научно-исследовательский институт плодоовощеводства (КазНИИПО, дочерняя организация НАНОЦ).

Первый урожай с новых садов рассчитывают получить через восемь лет. По мнению ученых, урожайность может достигать 57,7 кг с дерева на первых этапах плодоношения и до 100 кг со взрослого дерева.

В Минсельхозе Казахстана отмечают, что яблоки сорта "апорт" отличается не только вкусовыми качествами, но и хорошей транспортабельностью. При правильном хранении эти яблоки сохраняют свои качества до марта, а при использовании современных технологий - до июня.

"Апорт" - один из поздних сортов яблок, требует особых условий возделывания и ухода. Как сообщается на сайте Минсельхоза Казахстана, качественные плоды можно получить только в садах, растущих на высоте 850 - 1250 метров над уровнем моря, плодоносить этот сорт начинает через 8-9 лет после посадки. Ранее в Казахстане были наиболее известны яблоневые сады "апорта" в пригородах Алма-Аты.

Официальный курс на 28 марта - 498,25 тенге/$1.

Казахстан Минсельхоз Алма-Ата НАНОЦ апорт Алма-Атинская область
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