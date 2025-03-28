США ввели санкции против связанных с "Хезболлой" физлиц и организаций

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) добавило в санкционные списки пять физических и три юридических лица, связанных с ливанским движением "Хезболла".

"Сегодня OFAC внесло в санкционные списки пять человек и три связанные с ними компании, вовлеченные в базирующуюся в Ливане сеть по обходу санкций, поддерживающую финансовую команду "Хезболлы", - говорится в релизе OFAC, опубликованном в пятницу.

Все попавшие под санкции люди являются гражданами Ливана, все компании базируются в этой стране.

Отмечается, что эти меры соответствуют принятой ранее в этом году американской политике "максимального давления на Иран".