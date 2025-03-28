Индия планирует инвестировать $2,7 млрд в производство электронных компонентов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Индии в пятницу одобрил выделение госсубсидий в размере 229,2 млрд рупий ($2,7 млрд) для наращивания производства электронных компонентов.

Это касается выпуска деталей, используемых в дисплеях и модулях камер, корпусах телефонов и ноутбуков, печатных платах.

"План будет действовать в течение шести лет", - заявил министр технологий Индии Ашвини Вайшнау журналистам в Нью-Дели. Он поможет таким секторам, как электроника, телекоммуникации, медицина, потребительские устройства, автомобили и энергетика, сообщает агентство Bloomberg.

Похожая программа для производства смартфонов привела к тому, что Apple и Samsung Electronics увеличили объемы выпуска и экспорта мобильных телефонов из Индии.



