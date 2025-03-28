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Регулятор в США начал расследование проблем с двигателями Honda

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование заявлений о проблемах с двигателями автомобилей японской Honda, говорится в документе на сайте регулятора.

NHTSA изучит жалобы на то, что двигатели не заводятся после полной остановки на светофоре или перекрестке с включенной системой "старт-стоп". Некоторые автомобилисты отмечали, что для перезапуска мотора требовался внешний источник питания.

Проблема касается около 2,21 млн машин, в том числе моделей Odyssey и Acura.

В январе 2023 года Honda уже выпускала сервисные бюллетени по этой проблеме, однако регулятор продолжал получать жалобы на работу системы "старт-стоп", которая, как утверждалось, продолжала сбоить даже после работ по устранению проблемы.

США Honda NHTSA
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