Четыре госбанка КНР планируют привлечь $71,6 млрд за счет непубличного размещения акций

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Китайские государственные China Construction Bank (CCB), Bank of China, Bank of Communications (Bocom) и Postal Savings Bank of China планируют разместить в частном порядке новые акции на общую сумму 520 млрд юаней ($71,6 млрд), говорится в их сообщениях.

CCB хочет привлечь до 105 млрд юаней, Bank of China - около 165 млрд юаней, Bocom - не менее 120 млрд юаней, Postal Savings Bank - порядка 130 млрд юаней.

Министерство финансов КНР подпишется на акции всех четырех банков. Кроме того, China Tobacco купит бумаги Bocom, а China Mobile - акции Postal Savings Bank.

Минфин уже выступает крупным акционером всех четырех банков, а после размещения получит контроль в Bocom.

Кредитные организации намерены использовать привлеченные средства для укрепления капитала первого уровня.

Акции будут номинированы в юанях и торговаться на Шанхайской фондовой бирже по истечении пятилетнего периода запрета на их продажу (lock-up).