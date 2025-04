Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, но завершили квартал в минусе.

Настроения рынка омрачены опасениями в отношении экономических последствий введения Вашингтоном новых импортных тарифов. В выходные президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести на этой неделе зеркальные пошлины на товары из других стран.

Участники рынков беспокоятся, что торговые войны приведут к ускорению инфляции и замедлению экономического роста.

Аналитики Goldman Sachs Group повысили оценку вероятности рецессии в экономике США в ближайшие двенадцать месяцев до порядка 35% с 20%, объяснив это, в частности, заявлениями Белого дома, "указывающими на повышение готовности терпеть экономическую слабость в ближайшей перспективе в стремлении проводить свою политику".

Кроме того, аналитики банка второй раз за месяц понизили прогноз для американского фондового индекса S&P 500. Теперь они полагают, что значение S&P 500 на конец текущего года составит 5700 пунктов, а не 6200 пунктов, как прогнозировалось ранее. Через три месяца S&P 500 будет находиться на отметке в 5300 пунктов, то есть на 5% ниже текущего уровня, ожидают в Goldman.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что ФРС может подождать с принятием решения о дальнейшем сокращении ставки для того, чтобы оценить, как бизнес будет справляться с повышением импортных пошлин.

"У нас нет причин торопиться с выводами, потому что денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии, экономика находится в хорошем состоянии, и поэтому мы можем потратить необходимое время, чтобы по-настоящему оценить общее воздействие, узнать масштаб, величину и сроки фактических окончательных пошлин, а затем также узнать об их влиянии на экономику", - сказала Дейли в интервью Reuters.

В пятницу выйдет отчет по американскому рынку труда, который поможет инвесторам скорректировать свои ожидания в отношении процентных ставок ФРС.

Среди компаний "великолепной семерки" (Magnificent Seven) капитализация Tesla Inc. уменьшилась в понедельник на 1,7%. Бумаги Nvidia Corp. подешевели на 1,2%, Amazon.com Inc. - на 1,3%, Microsoft Corp. - на 0,9%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,1%. Рыночная стоимость Apple Inc. повысилась на 1,9%, Alphabet Inc. - на 0,2%.

Котировки акций CoreWeave Inc. снизились на 7,3%. Бумаги оператора центров обработки данных начали торговаться на бирже Nasdaq в пятницу. В ходе IPO было продано 37,5 млн акций по цене $40 за штуку, а капитализация компании была оценена в $23 млрд. Изначально обсуждался листинг на сумму до $4 млрд при общей оценке стоимости выше $35 млрд.

Сталелитейная United States Steel Corp. потеряла 1,7% рыночной стоимости. Аналитики BMO Research понизили рекомендацию для акций компании до "держать" с "покупать", оставив прогнозную цену на уровне $45.

Цена бумаг Advanced Micro Devices Inc. опустилась на 0,5%. AMD сообщила о завершении сделки по покупке американской ZT Systems, поставщика гипермасштабируемых серверных решений для облачных вычислений и искусственного интеллекта, за $4,9 млрд.

Акции занимающейся обслуживанием ипотеки Mr. Cooper подскочили в цене на 14,5%, а стоимость бумаг Rocket Companies Inc., оператора платформы ипотечного кредитования и риелторского сервиса, упала на 7,4% после сообщений о том, что Rocket покупает Mr. Cooper Group за $9,4 млрд.

Капитализация оператора платформы для финансовых консультантов LPL Financial Holdings сократилась на 2,9%. Компания сообщила, что покупает конкурирующую Commonwealth Financial Network за $2,7 млрд.

В число лидеров роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average (DJIA) вошли акции Walmart Inc. (+3,1%), Sherwin-Williams Co. (+2,8%), Home Depot Inc. (+2,3%), Visa Inc. (+2,2%), International Business Machines (+1,9%), Coca-Cola Co. (+1,8%), McDonald's Corp. (+1,7%).

Котировки акций медиа-компании Newsmax Inc. выросли более чем в восемь раз по итогам первого дня торгов ее бумагами на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Капитализация фармкомпании Corcept Therapeutics увеличилась более чем вдвое после того, как компания сообщила о позитивных результатах третьей фазы испытаний препарата для лечения рака яичников.

По итогам торгов в понедельник индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 417,86 пункта (1%) и составил 42001,76 пункта. Значение S&P 500 увеличилось на 30,91 пункта (0,55%) - до 5611,85 пункта. Nasdaq Composite снизился на 23,7 пункта (0,14%), до 17299,29 пункта.

За квартал Nasdaq опустился на 10,4%, S&P - на 4,6%, DJIA - на 1,3%. Nasdaq показал самое значительное квартальное падение со второго квартала 2022 года, а S&P - с третьего квартала 2022 года.