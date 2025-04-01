Берлин извинился перед Баку за публикацию Штайнмайера относительно Карабаха

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В администрации президента Германии принесли извинения Азербайджану за публикацию, размещенную на странице президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в соцсети.

Соответствующая информация опубликована на сайте госагентства Азертадж.

В письме руководителя администрации президента ФРГ, госсекретаря Дёрте Дингер на имя помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева отмечается, что в социальных сетях президента Штайнмайера в течение короткого времени были опубликованы неправильный флаг и сопроводительный текст, относящийся к одному из регионов Азербайджана (Карабаху - ИФ).

"Как только ошибка была обнаружена, соответствующая публикация была немедленно удалена. Пост был опубликован в результате технической ошибки и не имеет никакого значения в рамках хорошо известной позиции Германии в отношении территориальной целостности Азербайджана. Я очень огорчена произошедшей ошибкой и хотела бы принести свои искренние извинения за неверное впечатление, которое вышеуказанная публикация произвела на некоторых людей в Азербайджане", - отмечается в письме.

Дингер подчеркнула, что предстоящий визит Штайнмайера в Азербайджан призван укрепить азербайджано-германское партнерство и поддержать текущий мирный процесс в регионе.

Накануне посол ФРГ в Баку Ральф Хорлеманн был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, где ему выразили решительный протест в связи с публикацией Штайнмайера в рамках его визита в Армению. Там подчеркнули, что в Азербайджане не существует административной единицы под названием "Нагорный Карабах" и при упоминании азербайджанских территорий необходимо воздерживаться от использования несуществующих, политически предвзятых и выдуманных названий.

Президент ФРГ 1-2 апреля впервые посетит с визитом Азербайджан.