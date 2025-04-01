Поиск

Берлин извинился перед Баку за публикацию Штайнмайера относительно Карабаха

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В администрации президента Германии принесли извинения Азербайджану за публикацию, размещенную на странице президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в соцсети.

Соответствующая информация опубликована на сайте госагентства Азертадж.

В письме руководителя администрации президента ФРГ, госсекретаря Дёрте Дингер на имя помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева отмечается, что в социальных сетях президента Штайнмайера в течение короткого времени были опубликованы неправильный флаг и сопроводительный текст, относящийся к одному из регионов Азербайджана (Карабаху - ИФ).

"Как только ошибка была обнаружена, соответствующая публикация была немедленно удалена. Пост был опубликован в результате технической ошибки и не имеет никакого значения в рамках хорошо известной позиции Германии в отношении территориальной целостности Азербайджана. Я очень огорчена произошедшей ошибкой и хотела бы принести свои искренние извинения за неверное впечатление, которое вышеуказанная публикация произвела на некоторых людей в Азербайджане", - отмечается в письме.

Дингер подчеркнула, что предстоящий визит Штайнмайера в Азербайджан призван укрепить азербайджано-германское партнерство и поддержать текущий мирный процесс в регионе.

Накануне посол ФРГ в Баку Ральф Хорлеманн был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, где ему выразили решительный протест в связи с публикацией Штайнмайера в рамках его визита в Армению. Там подчеркнули, что в Азербайджане не существует административной единицы под названием "Нагорный Карабах" и при упоминании азербайджанских территорий необходимо воздерживаться от использования несуществующих, политически предвзятых и выдуманных названий.

Президент ФРГ 1-2 апреля впервые посетит с визитом Азербайджан.

Карабах Азербайджан Баку ФРГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $74,92 за баррель

Что случилось этой ночью: 1 апреля вторник

Республиканцы не верят в серьезность заявлений Трампа о третьем сроке

Пилотируемый корабль SpaceX успешно вышел на орбиту для полета над полюсами Земли

Пилотируемый корабль SpaceX успешно вышел на орбиту для полета над полюсами Земли
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес авиаудары по пригороду Бейрута

Трамп уверен, что Россия выполнит свою часть сделки по Украине

Трамп уверен, что Россия выполнит свою часть сделки по Украине

Трамп хотел бы посоперничать с Обамой на президентских выборах

Ле Пен считает "скорбным днем для демократии" запрет на ее участие в выборах

Ле Пен считает "скорбным днем для демократии" запрет на ее участие в выборах

Зурабишвили призвала создать в Грузии платформу сопротивления властям

Зурабишвили призвала создать в Грузии платформу сопротивления властям

Что произошло за день: понедельник, 31 марта

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2235 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6114 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });