Более 100 человек пострадали при пожаре на газопроводе в Малайзии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пожар разгорелся во вторник на газопроводе в пригороде Куала-Лумпура, более 100 человек пострадали, сообщает Associated Press.

Пожарные продолжают борьбу с огнем, спасатели проводят эвакуацию жителей близлежащих районов.

В компании Petronas, которая является оператором данного газопровода, подтвердили сообщения о пожаре и отметили, что расположенные поблизости три газовые станции временно закрыты в качестве меры предосторожности. В компании добавили, что проводят расследование, чтобы установить причины инцидента.



