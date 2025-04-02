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Израильская авиакомпания El Al возобновит полеты из Тель-Авива в Москву 1 мая

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Израильская авиакомпания El Al с 1 мая возобновляет регулярное авиасообщение между Тель-Авивом и Москвой, приостановленное в декабре прошлого года, сообщает Минтуризма Израиля.

"1 мая 2025 года израильская национальная авиакомпания EL-AL возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Тель-Авив - Москва. Рейсы будут выполняться семь раз в неделю из аэропорта Домодедово. С понедельника по среду запланирован один ежедневный вылет, а по воскресеньям и четвергам - по два рейса в день. Полеты будут осуществляться на бортах Boeing 737-900. Время в пути составит пять часов", - говорится в сообщении.

Как отметил директор российского представительства Минтуризма Израиля Владимир Шкляр, авиасообщение между странами постепенно выходит на допандемийный уровень.

"У туристов появился больший выбор цен, времени и дат вылета. В ближайшем будущем мы ожидаем увеличение авиаперевозки между городами РФ и Израиля", - добавил он.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings занимается согласованием формальностей по запуску рейсов в Эйлат, первый полет из Москвы на курорт ожидается 12 июня.

В настоящее время рейсы между Израилем и РФ осуществляют авиакомпании Red Wings и "Азимут". Полеты доступны из Москвы и Сочи.


El Al Израиль Москва Тель-Авив
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