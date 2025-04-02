Траст Трампа может продать акции Trump Media на $2,3 млрд

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Американская Trump Media & Technology Group, материнская компания соцсети президента США Дональда Трампа Truth Social, подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) для того, чтобы траст Трампа смог продать акции компании примерно на $2,3 млрд, пишет Barron's.

Donald J. Trump Revocable Trust сможет продать 114,75 млн акций, включая 78,75 тыс. обыкновенных акций. Оставшиеся бумаги - так называемые заработанные акции (earnout shares), выпущенные в пользу Трампа 26 апреля 2024 года.

Трамп - единственный бенефициар этого траста.

При этом подача документов не означает, что акции обязательно будут проданы, а лишь обеспечивает возможность их периодической продажи.

Акции Trump Media дешевеют на 5,2% на торгах в среду.