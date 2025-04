NYT сообщила о намерении Amazon купить TikTok целиком

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc., крупнейший в мире интернет-ритейлер, подала заявку на покупку всей соцсети TikTok китайской ByteDance. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Оценка стоимости соцсети в рамках предложения не уточняется.

При этом различные стороны, участвующие в переговорах об изменении структуры собственности TikTok, судя во всему, не воспринимают предложение Amazon всерьез, отмечают источники. Предложение было направлено в письме, адресованном вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и министру торговли страны Говарду Латнику.

Согласно законодательству США, с субботы TikTok не сможет продолжать операции в стране, если ее американское подразделение не будет продано некитайским структурам.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что Штатам должны принадлежать 50% TikTok, не уточняя, имеется ли в виду контроль со стороны органов власти или других американских структур.

На среду у Трампа запланирована встреча с высокопоставленными чиновниками Белого дома, на которой будет обсуждаться будущее TikTok. Потенциальная сделка может предполагать вхождение в капитал соцсети новых американских инвесторов, включая Oracle и Blackstone, без формальной продажи компании, однако неясно, насколько такая сделка будет удовлетворять требованиям американского законодательства.

Amazon ранее пыталась создать аналог TikTok внутри собственного приложения, но в этом году он был удален оттуда. Согласно распространенному мнению, этот аналог, получивший название Inspire, провалился с точки зрения привлечения онлайн-покупателей.

Количество пользователей TikTok в США составляет 170 млн.