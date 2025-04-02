Поиск

Спрос на первые "зеленые" госбонды Китая почти в 8 раз превысил размещаемый объем

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на первые "зеленые" гособлигации Китая, которые размещаются в Лондоне, превысил 47 млрд юаней ($6,5 млрд), сообщают западные СМИ со ссылкой на банки-организаторы.

Ранее министерство финансов КНР говорило о том, что объем выпуска, состоящего из двух траншей, не будет превышать 6 млрд юаней.

При этом Минфин понизил ориентир доходности для трехлетних госбумаг до 1,88% годовых с изначально установленного уровня в 2,3%, для пятилетних - до 1,93% с 2,35%.

По оценке международного рейтингового агентства Moody's, китайские компании выпустили "зеленые" бонды на сумму почти $410 млрд. В том числе в 2024 году этот объем составил около $50 млрд, что составляет 8% доли мирового рынка.

В феврале Минфин представил программу выпуска суверенных "зеленых" облигаций, которая закладывает основу для того, чтобы Китай мог размещать такие бумаги за рубежом, а мировой капитал - инвестировать в "зеленое" развитие КНР.

Средства, привлеченные с помощью выпуска "зеленых" облигаций, будут направлены на соответствующие экологические проекты бюджета. В том числе это будет способствовать достижению таких экологических целей, как адаптация к изменению климата и смягчение его последствий, защита природных ресурсов, борьба с загрязнением, а также сохранение биоразнообразия.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

NYT сообщила о намерении Amazon купить TikTok целиком

NYT сообщила о намерении Amazon купить TikTok целиком

В Мьянме объявили перемирие на 20 дней для ликвидации последствий землетрясения

В Мьянме объявили перемирие на 20 дней для ликвидации последствий землетрясения

Общие полисы ОСАГО для РФ и Белоруссии начнут продавать с 23 апреля

Общие полисы ОСАГО для РФ и Белоруссии начнут продавать с 23 апреля

Журналистка CBS News сообщила о возможной встрече Дмитриева с Уиткоффом в среду

Журналистка CBS News сообщила о возможной встрече Дмитриева с Уиткоффом в среду

Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении Пумпянского

Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении Пумпянского

Ледники Шпицбергена тают столь же быстро, как во времена мамонтов

Ледники Шпицбергена тают столь же быстро, как во времена мамонтов

Кремль подтвердил возможность визита Кирилла Дмитриева в США

Brent торгуется у $74,49 за баррель

Brent торгуется у $74,49 за баррель

Евросоюз в марте обновил рекорд импорта СПГ

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль расширяет зону военных операций в секторе Газа

Израиль расширяет зону военных операций в секторе Газа
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6119 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });