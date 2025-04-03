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Главы МИД стран НАТО обсудят в Брюсселе вопросы обороны, Украину и партнерство с ЕС и АТР

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Совещание глав МИД государств-членов Североатлантического альянса пройдет в Брюсселе 3-4 апреля.

"В четверг и пятницу министры иностранных дел стран НАТО встретятся для обсуждения насущных вопросов безопасности, пока мы продолжаем планировать наш саммит в Гааге. Мы сосредоточимся на укреплении нашей коллективной обороны. Это фундамент, на котором была построена НАТО, и это остается нашим главным приоритетом", - заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте на пресс-конференции накануне министерской встречи.

В программе двухдневных заседаний также Совет НАТО-Украина и совещание со странами-партнерами альянса по Азиатско-Тихоокеанскому региону на уровне глав МИД.

Рютте позитивно отозвался об инициативе американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию, отметив также намерения "Великобритании, Франции и других по обеспечению прочного мира, когда придет время".

По словам Рютте, государства-члены альянса продолжают оказывать поддержку Украине. "В первые три месяца этого года союзники уже пообещали выделить более 20 млрд евро на помощь в сфере безопасности на 2025 год", - сказал генсек. Он добавил, что командование НАТО в Висбадене по-прежнему координирует доставку помощи Киеву в области безопасности и учебную подготовку военнослужащих для Украины.

Рютте повторил натовский тезис об угрозе, исходящей от России, которая "продолжает тесно сотрудничать с Китаем, Ираном и Северной Кореей способами, которые не только наносят вред Украине, но и создают риски для всего альянса и всего мира".

Он указал на то, что дальнейшее увеличение военных расходов странами-союзницами "критически важно". "Министры обсудят, как обеспечить продолжение этой тенденции. Мы также рассмотрим, как мы можем производить больше (вооружений - ИФ) по обе стороны Атлантики (...), обмениваться, внедрять инновации", - продолжил Рютте.

При этом он уточнил, что эта тема касается не только союзников по НАТО, она будет обсуждаться с партнерами по Азиатско-Тихоокеанскому региону, с Украиной и с высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас, которая будет участвовать в министерской встрече оба дня совещания.

Тематика заседаний в Брюсселе 3-4 апреля, по словам генсека, должна "способствовать новой главе для НАТО, которую мы начнем (на саммите ИФ) в Гааге в июне".

АТР ЕС НАТО Марк Рютте Брюссель
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