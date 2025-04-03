Профицит внешней торговли Австралии в феврале был минимальным с 2020 г.

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Профицит внешней торговли Австралии в феврале опустился до минимального уровня с августа 2020 года.

Положительное сальдо с учетом сезонной корректировки составило 2,968 млрд австралийских долларов ($1,86 млрд) по сравнению с 5,16 млрд долларов в январе, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS) в четверг.

При этом аналитики в среднем прогнозировали повышение до 5,6 млрд долларов, по данным Trading Economics.

Экспорт в феврале снизился на 3,6% и составил 42,313 млрд долларов, что является самым низким объемом за четыре месяца. Поставки несельскохозяйственной продукции уменьшились на 2,3% (до 31,1 млрд долларов, в том числе угля - на 6,7%, руд металлов - на 2,9%.

Экспорт товаров сельскохозяйственной промышленности поднялся на 4,4% (до 6,95 млрд долларов). В частности, поставки мясной продукции повысились на 19,7%, шерсти и овчины - на 14,6%.

В то же время импорт вырос на 1,6% и достиг рекордных 39,345 млрд долларов.

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