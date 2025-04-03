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Главы Пентагона не будет на встрече контактной группы по Украине на следующей неделе

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет не примет участия во встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которая пройдет 11 апреля в Брюсселе. Об этом сообщает портал Defense News со ссылкой на источники.

"Хегсет не приедет на встречу. И ожидается, что он не подключится по видеосвязи", - пишет издание со ссылкой на американское официальное лицо.

Также Пентагон не намерен отправлять в Брюссель каких-либо высокопоставленных официальных лиц.

Встречу возглавят Германия и Великобритания. До Хегсета этим всегда занимались США.

Хегсет посетил встречу лишь однажды, в феврале 2025 года. Тогда шеф Пентагона заявил, что членство Украины в НАТО "является нереалистичным", а также выразил сомнения в том, что Киев сможет вернуть себе прежние территории.

Контактная группа по обороне Украины - международная коалиция, страны которой оказывают военную помощь Киеву. В ее работе участвуют более 50 государств: члены НАТО и их партнеры. Первая встреча группы прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

США НАТО Пентагон Пит Хегсет Украина
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