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Крупное возгорание трансформатора в промышленном городе Прикамья потушено

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание трансформатора на промышленном предприятии в Березниках (Пермский край), сообщается в телеграм-канале МЧС России в четверг.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Пермском крае на 225 "квадратах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в четверг вечером загорелся трансформатор 110 кВ на одном из промышленных предприятий Березников, частично обрушилась кровля. По предварительным данным, пострадавших нет.

Энергетики "Россети Урал" выясняют причины инцидента.

По данным главы города Алексея Казаченко, без электричества остались "Березниковский содовый завод" и "Сода-хлорат". Также обесточена главная насосная станция Березниковской водоснабжающей компании.

В настоящее время энергоснабжение Березниковского содового завода восстановлено, идет запуск производства.

Угрозы по отключению электроэнергии в жилом секторе нет.

Березники - город краевого значения в Пермском крае, один из центров химической промышленности, где располагаются филиал "АВИСМА" корпорации ВСМПО-АВИСМА, ПАО "Уралкалий", филиал ОХК "Уралхим" - "Азот", "Сода Хлорат", Березниковский содовый завод и другие.

Березники являются вторым по величине городом в Пермском крае. На начало 2024 года там проживали свыше 147,3 тыс. человек.

МЧС России Уралхим Пермский край
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