Поиск

Рютте заявил о приверженности США ядерной безопасности Европы

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В связи с заявлениями лидеров Германии, Польши и Франции о необходимости расширения ядерного зонтика помимо гарантий защиты, предоставляемых США, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что уверен в неизменности американских обязательств.

"Марко Рубио на этой неделе, по сути, повторил то, что президент Трамп уже трижды говорил по телевидению: США полностью привержены НАТО, полностью привержены статье 5 устава блока", - сказал Рютте.

Он добавил, что "это включает в себя то, что США являются главным гарантом, посредством ядерного сдерживания, территории НАТО, включая и, конечно, европейскую часть НАТО".

"Я призываю своих европейских коллег включить телевизор и иногда прислушиваться к мнению высшего американского руководства, когда речь заходит о НАТО", - посоветовал Рютте. - Вместо того, чтобы постоянно беспокоиться о том, а по-прежнему ли США привержены НАТО, говорю: "Ответ - да, в течение последних трех месяцев подтверждения постоянно поступали от американской стороны".

В статье 5 устава НАТО говорится, что нападение на любую страну-члена блока является нападением на всех членов.

НАТО Марк Рютте США Европа ядерная безопасность
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 5 апреля

Генсек НАТО заявил, что РФ должна "действовать быстрее" в украинском урегулировании

Генсек НАТО заявил, что РФ должна "действовать быстрее" в украинском урегулировании

Макрон готов представлять всю Европу на переговорах с Россией по Украине

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по военным ВСУ и иностранным инструкторам в Кривом Роге

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по военным ВСУ и иностранным инструкторам в Кривом Роге

Что произошло за день: пятница, 4 апреля

Котировки нефти остаются в глубоком минусе даже после небольшой коррекции

Камбоджа снижает пошлины на ряд товаров из США

Камбоджа снижает пошлины на ряд товаров из США

Китай начал антимонопольное расследование в отношении "дочки" DuPont

Stellantis остановит сборочные заводы в Мексике и Канаде из-за пошлин США

Президент Армении подписал закон о намерении страны вступить в ЕС

Президент Армении подписал закон о намерении страны вступить в ЕС
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6128 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });