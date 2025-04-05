На юге Белоруссии из-за взрыва боеприпаса погиб ребенок

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Брестском районе Белоруссии в результате взрыва боеприпаса погиб ребенок, сообщили в Следственном комитете республики.

"Вчера вечером (4 апреля - ИФ) в агрогородке Страдечь на дворовой территории произошел взрыв неустановленного боеприпаса. В зоне поражения оказались мужчина и его внуки (14 и 15 лет)", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что от полученных травм один из подростков скончался, а пенсионеру и второму ребенку экстренно оказывается медицинская помощь.

Как сообщили в СК, "в ходе осмотра следователи обнаружили корпус боеприпаса во дворе дома в груде металлолома".