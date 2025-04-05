В Иране намерены возобновить разведку нефтяных и газовых месторождений в море

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Иран в 2025 году планирует возобновить поиск месторождений нефти и газа в Персидском заливе, сообщает в субботу агентство Mehr со ссылкой на иранское министерство нефтяной промышленности.

В сообщении отмечается, что этой работой займется компания NIOC.

Иран приостановил разведку месторождений на в море в 2019 году из-за нехватки морских буровых установок. Однако сейчас иранская сторона нашла поставщика необходимого оборудования.