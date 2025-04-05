США ввели в боевой состав ВМС новую ударную атомную подлодку

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - США в субботу ввели в боевой состав своих ВМС новую ударную атомную подводную лодку USS Iowa (SSN 797) класса Virginia Block IV, сообщил Пентагон.

Церемония состоялась на военно-морской базе в городе Нью-Лондон в штате Коннектикут. Подлодки этого класса оснащены 12 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Длина атомной подлодки составляет 115 метров, ширина - 10 метров. Она может погружаться на глубину более 240 метров и развивать скорость более 25 узлов.

В составе ВМС США на данный момент уже числятся 23 ударные подлодки класса Virginia различных модификаций.

Американский флот также располагает 26 многоцелевыми атомными подлодками типа Los Angeles, тремя типа Seawolf, четырьмя подлодками типа Ohio, оснащенными 154 крылатыми ракетами Tomahawk, и 14 ракетными подводными крейсерами стратегического назначения (ПЛАРБ) типа Ohio, каждый из которых несет 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5.