Трамп перед ежегодным медосмотром заявил о прекрасном состоянии здоровья

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Перед традиционным ежегодным медицинским осмотром президент США Дональд Трамп сообщил, что чувствует себя прекрасно.

"Я никогда не чувствовал себя лучше, но, тем не менее, это необходимо сделать", - написал Трамп в социальной сети Truth Social и информировал, что его "давно запланированный ежегодный медицинский осмотр будет проведен в армейском медицинском центре Уолтера Рида в пятницу на этой неделе".

Телеканал CNN, комментируя сообщение, написал, что в ноябре 2023 года Трамп разместил в социальных сетях письмо от своего лечащего врача, доктора Брюса Аронвальда, в котором говорилось, что "общее состояние здоровья Трампа отличное".

В сообщении отмечается, что в ходе предвыборной кампании Трамп "публиковал относительно немного подробной информации" о состоянии своего здоровья. Его соперник на выборах от демократов Камала Харрис в связи с этим обвинила его в попытках скрыть негативную информацию.

В марте 2024 года Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп опасается, что болезнь Альцгеймера, которой страдал его отец, может передаться и ему.