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Лидеры США и Южной Кореи обсудили тему пошлин

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что обсудил по телефону тему пошлин и сотрудничество в военной сфере с и.о. президента Южной Кореи Хан Док Су.

"Мы обсудили их огромный торговый профицит, пошлины, судостроение, покупку американского СПГ в больших объемах (...), оплату за серьезную военную защиту, которую мы предоставляем Южной Корее", - написал президент США в соцсети Truth Social во вторник.

Трамп напомнил, что Южная Корея начала выплачивать деньги США за содержание на корейской территории американского воинского контингента еще во время его первого срока, однако его преемник Джо Байден "по неизвестным причинам" расторг сделку.

Говоря о двусторонней торговле, Трамп заявил, что существует "вероятность заключения отличной сделки для обеих стран". По словам Трампа, делегация из Сеула в настоящее время направляется в США для обсуждения этого вопроса.

В свою очередь, агентство "Ренхап" со ссылкой на канцелярию и.о. президента сообщает, что разговор продлился 28 минут и стал первым между лидерами двух стран с момента вступления Трампа в должность.

Ранее Хан Док Су заявил, что Южная Корея использует все возможные меры в ответ на объявленные США пошлины.


Дональд Трамп США Южная Корея Хан Док Су
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