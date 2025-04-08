Глава МИД Венгрии не видит альтернатив сотрудничеству с РФ в сфере энергетики

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна покупает энергоресурсы у РФ, так как поставки - надежные, а более выгодных предложений в Будапеште не получали.

"Если говорить об энергетических поставках, Россия показала себя надежным партнером. Пока что никто не сделал нам предложения, которое было бы лучше, надежнее и дешевле, чем то, что нам предлагает Россия", - сказал Сийярто во вторник в интервью Bloomberg.

"Сотрудничество с Россией в сфере энергетики очень важно для нас. (...) При нынешних обстоятельствах мы не можем прекратить его", - добавил он.