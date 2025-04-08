В ЕС заявили о рекордном уровне агропродовольственного экспорта в 2024 году

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт агропродовольственной продукции ЕС достиг рекордного уровня в 235,4 млрд евро в 2024 году, несмотря на продолжающиеся глобальные проблемы, заявили в Европейской комиссии (ЕК).

"Экспорт агропродовольственных товаров из ЕС достиг 235,4 млрд евро в 2024 году, увеличившись на 3% в годовом исчислении (+ 6,6 млрд евро)", - сообщается в опубликованном во вторник коммюнике ЕК.

В документе отмечается, что Великобритания осталась первым импортером этой продукции из Евросоюза в 2024 году, представляя 23% от общего объема экспорта (53,9 млрд евро).

В 2024 году экспорт из ЕС увеличился в Швейцарию (+ 653 млн евро, +6%) и Японию (+ 458 млн евро, +6%).

Зерновые продукты, молочные продукты и вино возглавляют список экспортируемых товаров.

Самый большой рост стоимости, в основном из-за скачков цен, показали оливки и какао-продукты.

В то же время импорт агропродовольственных товаров в ЕС достиг 171,8 млрд евро, увеличившись на 8% по сравнению с 2023 годом (+ 12,4 млрд евро). Крупнейшими поставщиками Евросоюза оставались Великобритания, Украина и Бразилия.

Наиболее импортируемыми продуктами в стоимостном выражении были какао и кофе, в частности из-за постоянного роста мировых цен в течение года, объясняют в Еврокомиссии. Далее следуют фрукты и орехи, а также масличные и белковые культуры.