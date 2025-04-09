Президент Эстонии утвердил запрет голосовать на выборах россиянам и белорусам

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) утвердил закон об изменениях в Конституцию, лишающих проживающих в республике на постоянной основе граждан России и Белоруссии права голоса на местных выборах, сообщила в среду канцелярия главы государства.

"Решение, согласно которому на местных выборах могут голосовать только граждане Эстонии и стран Европейского союза, несомненно, является легитимным", - приводятся слова президента.

При этом Карис призывает, чтобы люди, утратившие право голоса, "не считали, что государство хотело исключить их из общественной жизни или видит в каждом из них угрозу безопасности".

Парламент Эстонии 26 марта принял закон об изменениях в Конституцию республики, прекращающих право голоса у проживающих в стране на постоянной основе граждан России и Белоруссии.

Поправка в Конституцию принята в порядке срочного производства, чтобы россияне и белорусы не смогли участвовать в выборах в собрания местных самоуправлений, назначенных на 19 октября.

На этих выборах в последний раз смогут проголосовать лица без гражданства, но начиная с будущих выборов право голоса потеряют и они.

По данным министерства внутренних дел Эстонии, по состоянию на 1 ноября 2024 года в стране проживали 78 623 гражданина России, 2667 граждан Белоруссии и 60 517 лиц без гражданства, имеющих действительные разрешения на проживание и вид на жительство. Всего в стране проживает более 1,3 млн человек.