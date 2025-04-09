Эрдоган заявил, что Турция проще других стран справится с последствиями пошлин США

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Турции потребуется меньше усилий, чтобы пережить период после введения США новых пошлин, заявил в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Поскольку мы оказались в группе стран, в отношении которых ввели низкие тарифы, мы верим, что мы пройдем через этот период проще, чем многие другие страны", - приводит "Анадолу" слова Эрдогана, сказанные в Анкаре на встрече правящей Партии справедливости и развития.

США ранее ввели против Турции пошлины в размере 10%. Однако до этого Вашингтон также облагал пошлинами железо, сталь и алюминий, экспортируемые из Турции.

"Ясно, что торговая война, спровоцированная пошлинами, будет иметь глобальное воздействие. Сказать, что надвигающийся шторм затронет всех, не будет преувеличением," - отметил Эрдоган.

Он отметил, что это экономическая программа властей сделала Турцию устойчивой к внешним шокам, и что страну в среднесрочной и долгосрочной перспективах ожидает более устойчивый рост по сравнению с сопоставимыми с ней государствами.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый размер пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами.