Поиск

Эрдоган заявил, что Турция проще других стран справится с последствиями пошлин США

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Турции потребуется меньше усилий, чтобы пережить период после введения США новых пошлин, заявил в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Поскольку мы оказались в группе стран, в отношении которых ввели низкие тарифы, мы верим, что мы пройдем через этот период проще, чем многие другие страны", - приводит "Анадолу" слова Эрдогана, сказанные в Анкаре на встрече правящей Партии справедливости и развития.

США ранее ввели против Турции пошлины в размере 10%. Однако до этого Вашингтон также облагал пошлинами железо, сталь и алюминий, экспортируемые из Турции.

"Ясно, что торговая война, спровоцированная пошлинами, будет иметь глобальное воздействие. Сказать, что надвигающийся шторм затронет всех, не будет преувеличением," - отметил Эрдоган.

Он отметил, что это экономическая программа властей сделала Турцию устойчивой к внешним шокам, и что страну в среднесрочной и долгосрочной перспективах ожидает более устойчивый рост по сравнению с сопоставимыми с ней государствами.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый размер пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай повышает пошлины на товары США до 84%

Китай повышает пошлины на товары США до 84%

Котировки нефти рухнули больше чем на 6%, Brent торгуется ниже $59 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 9 апреля

Трамп подписал указ о новом повышении импортных тарифов на товары из Китая

Более 60 человек погибли в результате обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане

Более 60 человек погибли в результате обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане

Трамп подписал указы для активизации развития угольной отрасли

Трамп подписал указы для активизации развития угольной отрасли

Делегации США и РФ обсудят в Стамбуле 10 апреля нормализацию работы посольств

Власти США подтвердили готовность повысить пошлины в отношении Китая до 104%

Власти США подтвердили готовность повысить пошлины в отношении Китая до 104%

США выводят свои войска и технику из ключевого центра помощи Украине в Польше

США выводят свои войска и технику из ключевого центра помощи Украине в Польше

Глава МИД Венгрии не видит альтернатив сотрудничеству с РФ в сфере энергетики

Хроники событий
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне68 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6160 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });